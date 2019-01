Weer winstalarm voor Voestalpine

Voestalpine voorziet nu over het hele jaar een bedrijfsresultaat (ebit) van circa 750 miljoen euro. Eerder stond de prognose nog op bijna 1 miljard euro. In de eerste negen maanden van het jaar werd een resultaat van 525 miljoen euro in de boeken gezet.

