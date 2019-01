'Financiële risico's Aperam blijven laag'

Volgens Morgan Stanley zijn de marktomstandigheden bij andere grondstoffen beter dan bij roestvrij staal. Daarnaast zijn er neerwaartse risico's voor de winst in 2019 omdat leveringen uit Indonesië de Europese beschermingsmaatregelen voor de roestvrijstaalmarkt deels ongedaan kunnen maken.

Aperam heeft voor het vierde kwartaal een prognose voor het bedrijfsresultaat (ebitda) uitgesproken van 86 miljoen euro. Morgan Stanley rekent op 76 miljoen euro. Volgens de bank kunnen onder meer zwakkere prijzen een iets groter negatief effect hebben op de winst dan voorzien. Dit effect zal waarschijnlijk in het eerste kwartaal in Europa aanhouden, al kan in het tweede kwartaal enig herstel te zien zijn.

Het aandeel Aperam sloot woensdag op 25,55 euro.