Column: Praten we onszelf een recessie in?

Eerder zagen we een dergelijke correctie eind 2015, een recessie bleef uit en koersen veerden fors op. Destijds hielp de olieprijs ook goed mee met een daling van meer dan 50% in korte tijd. Als olie importerend continent heeft Europa daar voordeel bij. Ook op dit moment zien we een fors lagere olieprijs en ook nu zal dit stimulerend werken voor de economische groei. De laatste groeicijfers in Duitsland laten wel wat vertraging zien maar nog lang geen recessie niveaus. Juist een land als Duitsland kan profiteren van lagere olieprijzen.

Positieve signalen VS

Ook in de VS zie ik positieve signalen voorbij komen inzake de economische ontwikkelingen. Bank of America toont in haar meest recente cijfers dat consumenten bestedingen in 2018 met ruim 8% zijn gestegen. Deze trend zette zich voort in januari, aldus de Bank of America. Ook de groei van leningen aan huishoudens en bedrijven groeit flink door. Dit zijn belangrijke bijdragers aan economische groei in de VS. De cijfers van Goldman Sachs deze week tonen ook positieve economische ontwikkelingen. De verdiende fees op overnames, aandelen- en obligatieuitgiftes kwamen hoger uit dan analisten hadden gedacht, dit resulteerde in een 9%+ dagje voor het aandeel.

Verruiming in China

In China tenslotte lijkt het allemaal wat minder te gaan. Daartoe heeft de centrale bank van China besloten om extra liquiditeiten in het systeem te plaatsen voor 84 miljard dollar om bedrijven en groei te stimuleren. Van een recessie is hier overigens geen sprake gezien de groei niveaus van 5 tot 6% waar China zich in bevind, iets waar Europa en de VS alleen van kunnen dromen.

Ik ben benieuwd hoe lang obligatie- en aandelenmarkten het risico van een recessie blijven inprijzen. Ik vermoed niet al te lang gezien de green shoots die ik wereldwijd naar voren zie komen. Zoals Goldman Sachs eerder deze week al stelde, het grootste risico voor de wereldeconomie is het risico dat we onszelf een volgende recessie in praten.

Drs. Richard Abma CMT is Chief Investment Officer bij OHV Vermogensbeheer. Ook is hij portefeuillemanager van het Fresh Fixed Income Fund en het Fresh Active Equity Fund. In het verleden is Richard uitgeroepen tot Slimste Belegger van Nederland door ABN Amro.