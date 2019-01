Beurs: AEX ketst af op 500 punten

De AEX stond om kwart voor drie 0,3% lager op 498,4 punten. De AMX deed het met een plus van 0,5% op 690,5 punten relatief goed.

De meeste overige Europese beursgraadmeters deden ook een stapje terug, na de bescheiden winsten eerder deze week. De Duitse DAX verloor 0,3% en de Franse CAC-40 0,4%. De Londense FTSE 100 zakte 0,7%.

De indexfutures wezen op een ongeveer 0,3% lager begin van de Amerikaanse beurzen om half vier vanmiddag.

Vermogensbeheerder Krist Plaizier van Fintessa meent dat de kans op een harde Brexit deze week is afgenomen. „De Europese Unie probeert deze op alle mogelijke manieren te voorkomen. Dus mogelijk komt premier May binnenkort met een plan B waarin Britse parlementariërs zich beter kunnen vinden. Ook zou de exitdatum van 29 maart verschoven kunnen worden.”

Plaizier constateert ook dat het bedrijfscijferseizoen redelijk begonnen is in de VS. „Zeker wat de banken betreft. Het Franse Société Générale kwam vanochtend juist met een waarschuwing. Toch vind ik Europese banken interessant, gelet op de lage waarderingen en de goede dividendbetalingen. Bovendien zijn de risico’s rond de Brexit en het Italiaanse begrotingstekort afgenomen.”

PostNL gewild

Tankopslagbedrijf Vopak stond bij de Nederlandse hoofdfondsen onderaan met een min van 1,8%.

Aegon zakte 1,6%, na een verkoopadvies door Citigroup. De banken en verzekeraars werden mede gedrukt door de tegenvallende resultaten bij Société Générale.

ING noteerde 0,9% teruggang. Deutsche Bank verlaagde het koersdoel van €16 naar €14.

ASML zakte 1,4%, in reactie op de tegenvallende omzetcijfers van zijn klant TSMC. De chipmachinemaker kreeg ook een koersdoelverlaging van Barclays, van €210 naar €200, nog altijd fors boven de huidige beurskoers.

Staalmaker ArcelorMittal zakte 0,4% na het tweede winstalarm van sectorgenoot Voestalpine.

Biotechnologiebedrijf Galapagos belandde met een winst van 1,3% bovenaan.

Zwaargewicht Unilever won 0,6%, concurrent Beiersdorf (Hansaplast, Labello en Nivea) meldde over afgelopen jaar 2,5% omzetgroei.

Midkapper PostNL won 5,5%, dankzij een koersdoelverhoging van Jefferies, met een ongewijzigde koopaanbeveling. Er is zeker bij een overname nog dubbelcijferige groei mogelijk, menen de Amerikanen.

Maaltijdbezorger Takeaway.com (+2,1%) werd door RBC op zijn kooplijst gezet. Het koersdoel ging met €20 omhoog naar €70. Morgan Stanley werd positiever over sectorgenoot Just Eat, waarvan de Benelux-activiteiten eind 2016 door Takeaway is overgenomen.

Morgan Stanley gaat bij de Midkapfondsen het roestvrijstaalbedrijf Aperam (-2,2%) opnieuw volgen en begon met een houdadvies. Het biedt ’inspiratieloze’ waarde. Maar de lage schuld blijft interessant, aldus de zakenbank.

Smallcap Sif zakte 8,6%. ING haalde de funderingsbouwer van zijn kooplijst en halveerde het koersdoel tot €10,50.

