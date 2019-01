Beurs: PostNL overwint pessimisme Damrak

De AEX-index begon met 0,5% verlies bij 497,9 punten. De AMX noteerde toen 0,5% teruggang bij 683,4 punten.

Uit Azië kwam minimale steun: de Japanse Nikkei sloot met 0,2% winst.

De Britse premier Theresa May overleefde woensdag in Londen een motie van wantrouwen. Marktanalisten zoeken naar richting voor de gevolgen van de Brexit.

Wall Street eindigde hoger. De Dow steeg 0,6%, de Nasdaq won 0,2% net als de Nasdaq. In het hernieuwde onderzoek van de VS naar het Chinese netwerkbedrijf Huawei zien analisten het opflakkeren van de handelsoorlog.

Ook de Amerikaanse Federal Reserve hielp niet mee. Het liet in het Beige Book weten dat de economische vooruitzichten weliswaar sterk blijven, maar het wegebbende optimisme zit de groei dwars. Werkgevers vinden steeds moeilijker goed personeel.

PostNL gewild

Aegon ging bij de hoofdfondsen voorop met verlies (-2,5%). De Haagse verzekeraar werd door Citigroup afgewaardeerd naar ’verkopen’. Alle banken en verzekeraars werden, na de opmars woensdag, mede gedrukt door de tegenvallende resultaten die de Franse zakenbank Société Générale meldde. ING noteerde 1,5% teruggang, ABN Amro 1,3%.

Staalmaker ArcelorMittal zakte 1,3% na het tweede winstalarm van sectorgenoot Voestalpine.

Zwaargewicht Unilever won 0,6%, concurrent Beiersdorf (Hansaplast, Labello en Nivea) meldde over afgelopen jaar 2,5% omzetgroei. Ook bierbrouwer Heineken bleef met 0,5% drijven, net voor telecombedrijf KPN (+0,4%) en RELX (+0,4%).

Chipmachinemaker ASML reageerde negatief (-1,4%) op de omzetverhoging die zijn klant TSMC meldde. Dat ziet een terugloop in omzet in topmodellen van smartphones. ASML kreeg ook een koersdoelverlaging van Barclays, van €210 naar €200, bij nu €137,30 per aandeel.

AkzoNobel verloor 0,5%, het meldde €2 miljard aan aandeelhouders uit te gaan keren.

Morgan Stanley gaat bij de Midkapfondsen het roestvrijstaalbedrijf Aperam (-4,4%) opnieuw volgen en begon met ’equal-weight’. Het biedt ’inspiratieloze’ waarde. Maar de lage schuld blijft interessant, aldus de zakenbank.

PostNL (+3,5%) kreeg een koersdoelverhoging van Jefferies, met een ongewijzigde koopaanbeveling. Er is dubbelcijferige groei mogelijk, menen de Amerikanen.

Maaltijdbezorger Takeaway.com (+2%) werd door RBC op zijn kooplijst gezet.

Funderingbouwer Sif voor windmolens zakte 6,2%. ING haalde het fonds van zijn kooplijst, en zette het op houden.

Telecombedrijf Veon (-4,3%) stelde bij dochter Beeline Kazakhstan een nieuwe topman aan.

