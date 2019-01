Zaans design trekt wereld in

Vlnr. Zuiver-oprichters Jaap Landsaat, Caroline van Velze, Richard Halberstadt en Arjen Lubbes. Ⓒ EIGEN FOTO

Zaanstad - Acht jaar geleden besloot het Zaanse interieurlabel Zuiver een stand te huren op een grote beurs in Parijs waar retailers uit alle hoeken van de wereld kwamen. Een slimme zet: in tien jaar tijd is de omzet vertienvoudigd. „Dutch design is hot.”