Plastic eindeloos hergebruiken

„Een nieuwe plastic fles kan slechts vijf tot zes keer hergebruikt worden”, stelt ceo Tonnis Hooghoudt van recyclingsbedrijf Ioniqa. Ⓒ Eigen foto

Eindhoven - Lang niet alle ingezamelde plastic PET-flessen worden hergebruikt. Flessen die kleurstof bevatten of té vies zijn belanden alsnog in de verbrandingsoven. In Geleen opent in april een fabriek waar dit afgedankte plastic alsnog een nieuw leven krijgt.