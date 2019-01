Hogere kerstverkoop moederbedrijf Primark

Bij Primark nam de omzet met 4 procent toe, met een stijging van de winst. Op de Britse thuismarkt steeg de omzet met 1 procent. In de eurozone was dat 5 procent, met een goede gang van zaken in Frankrijk, België en Italië. Verder trok de verkoop in Spanje aan, maar was er zwakte te zien in Duitsland. Er werd geen melding gemaakt over de Nederlandse activiteiten.

AB Foods breidde zijn winkelbestand verder uit tot 364 vestigingen. Er kwamen winkels bij in Spanje, Frankrijk en Duitsland. De verwachtingen voor het gehele boekjaar werden gehandhaafd.