Topambtenaar: Beperk hypotheekrenteaftrek

Camps doet dit in een artikel voor economenblad ESB. Volgens hem heeft de renteaftrek een prijsopdrijvend effect op de woningmarkt, waardoor het risico groter is dat huizen in tijden in laagconjunctuur onder water komen te staan.

De hypotheekrtenteaftrek wordt al afgebouwd. Nu nog met een half procent per jaar, maar vanaf volgend jaar met steeds 3 procentpunt naar uiteindelijk 37,05% in 2023.

Juiste moment

Camps noemt dit een stap in de goede richting, maar pleit voor verdere afbouw, ’zodat de rente haar werk kan doen’. Volgens de topambtenaar is het nu ook het juiste moment daarvoor, omdat de economie goed draait en de rente laag staat.

De topambtenaar pleit ook voor een bouwfonds, om de nieuwbouw in tijden van laagconjunctuur op peil te houden, het apart zetten van grondwinsten door gemeenten, zodat gemeenten niet meer wachten op hoge prijzen voordat zij hun bouwgrond verkopen.

Daarnaast pleit hij voor meer sturing vanuit het Rijk om ervoor te zorgen dat er nieuwe woningen worden gebouwd.