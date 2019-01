Vicepremier China naar VS voor handelsoverleg

Liu is van de belangrijkste adviseurs van de Chinese president Xi Jinping. Hij zal onder meer met de Amerikaanse minister van Financiën Steven Mnuchin en handelsgezant Robert Lighthizer in gesprek gaan.

Vorige week was een Amerikaanse delegatie in Peking voor gesprekken met de Chinezen over de handelsvete tussen beide economische grootmachten. Er is op verschillende punten toenadering gevonden. Dit wordt verder vormgegeven door te overleggen op hoger niveau, maar nu in Washington.