Financiële wereld eert beleggingslegende Bogle

„Jack heeft meer gedaan voor Amerikaanse beleggers dan wie ook”, reageerde Warren Buffett (88). „Een groot deel van Wall Street is gericht op veel in rekening brengen voor niets. Jack vroeg niets en bereikte heel veel”, aldus Buffett, die met een vermogen van ruim €70 miljard geldt als de beste belegger uit de geschiedenis en bevriend was met Bogle.

Volgens Buffett heeft de Vanguard-oprichter veel mensen de afgelopen dertig jaar de ’juiste beleggingsreligie’ bijgebracht. „Het is een goede religie. Het loont”, zei het ’orakel van Omaha’.

’Hij zal gemist worden’

Ook topman David Salomon van zakenbank Goldman Sachs sprak lovende woorden. „Jack Bogle was een pionier. Hij hielp miljoenen mensen om een betere financiële toekomst te bereiken voor henzelf en hun families. En hij liet iedereen die zijn brood verdient op de markten serieus nadenken over wat erbij komt kijken om uitmuntend te zijn in deze business. Hij zal gemist worden”, stelde Salomon.

Revolutie op aandelenmarkt

Bogle bedacht in 1976 het eerste indexfonds voor beleggers, de Vanguard 500 Index Fund. Daarmee ontketende hij een revolutie op de aandelenmarkt. Mensen konden zonder tussenkomst van dure agenten investeren in een vaststaand fonds met aandelen van grote bedrijven. De aandelen in het fonds zijn nu ongeveer 387 miljard euro waard.

De Vanguard-oprichter overleed woensdag aan kanker. De Amerikaan had al bijna zijn hele leven gezondheidsproblemen. Hij overleefde zes hartaanvallen en leefde sinds 1996 met een pacemaker.

Het bekendste indexfonds in Nederland is de AEX. Daarin zitten de aandelen van 25 bedrijven met de grootste marktkapitalisatie.