Analyse: politiek moet gaan bepalen hoe problematisch vermogensongelijkheid is

Door Martin Visser

Acht jaar geleden was de Franse econoom Thomas Piketty te gast in de Tweede Kamer. Hij zette het begrip ’vermogensongelijkheid’ op de kaart en onthulde hoe groot de verschillen waren in Amerika en in Europa tussen de kleine groep zeer rijken en de rest van de bevolking. Zelfs in ons egalitaire landje is zijn boodschap aangekomen.