Snoop Dogg duikt in Zweedse fintech

Klarna werkt voor winkeliers in Europa en de VS en levert software voor webshops en Zweedse banken. Calvin Broadus of Snoop, al langer actief als investeerder, krijgt een minderheidsaandeel. In ruil daarvoor leent hij zijn gezicht voor een reclamecampagne.

„Ik heb gezocht naar mogelijkheden om mijn portfolio van investeringen in tech uit te breiden naar Europa. Als ik kijk naar hoe Klarna werkt en de status quo uitdaagt, is het een match made in heaven”, claimt hij.

Miljoenencontracten

Snoop Dogg begon in 1992 toen hij werd ontdekt door rapper en producer Dr. Dre. Hij heeft sindsdien meer dan 37 miljoen platen wereldwijd verkocht.

Snoop Dogg krijgt bij de Zweedse betalingsprovider de aandelen van een bestaande Klarna aandeelhouder, aldus Klara in een persbericht.

Volgens Klarna’s Sebastian Siemiatkowski brengt Snoop Dogg behalve kennis van consumentengedrag ook zakelijke kennis in tech, retail en e-commerce mee.

Klarna wordt gesteund door investeerders zoals Sequoia Capital, VISA en Permira.

