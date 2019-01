VEB doet voorlopig niets rond zaak UPS en TNT

Den Haag - De Vereniging van Effectenbezitters (VEB) neemt voorlopig geen juridische stappen naar aanleiding van een uitspraak over de overname van TNT Express. Het Europees Hof van Justitie bepaalde dat de Europese Commissie in 2013 een overnamebod van UPS op de Nederlandse pakketvervoerder ten onrechte had geblokkeerd.