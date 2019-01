Bank betaalt vrouwen maar liefst 29% minder

Het loonverschil komt vooral omdat hogere posities aan mannen zijn gegeven. Gecorrigeerd voor functie is het loonverschil nog 1%. Als het loonverschil tussen minderheden en meerderheden wordt gecorrigeerd voor functie, verdwijnt dat.

Streven

Citigroup, een van de grootste zakenbanken in Amerika, neemt zich voor om meer vrouwen te laten doorstromen naar de top. Meer dan de helft van de medewerkers is namelijk vrouw, maar op managementniveau is dat maar 37%. Slechts 1,8% van de leidinggevenden is Afro-Amerikaans. Voor 2021 heeft Citigroup zich voorgenomen deze cijfers in 2021 te laten stijgen tot respectievelijk 40 en 8%.

