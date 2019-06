'Beurshandel in teken rentebesluit ECB'

Amsterdam - De aandelenbeurs in Amsterdam lijkt donderdag vrijwel vlak te openen. Ook elders in Europa zullen de beursgraadmeters met kleine koersuitslagen beginnen. Beleggers kijken vooral uit naar de uitkomsten van de beleidsvergadering van de Europese Centrale Bank (ECB), die later op de dag naar buiten komen. Daarnaast blijft de blik gericht op de internationale handelsspanningen.