Aantal reizigers Schiphol verdubbeld, maar minder dan voor corona

Dat geldt ook voor Eindhoven Airport. Rotterdam The Hague Airport ontving wel meer reizigers.

Via Schiphol reisden in 2019 nog 71,7 miljoen reizigers, ongeveer een kwart meer dan in 2022. Toch zag de luchthaven naar eigen zeggen vorig jaar „het herstel van de coronapandemie doorzetten.”

Vliegbewegingen

Naast het aantal reizigers nam ook het aantal vliegbewegingen op Schiphol toe, met 49 procent tot bijna 400.000. Dat is alsnog minder dan voor corona. Toen noteerde de luchthaven bijna 500.000 vliegbewegingen.

Ook het aantal reizigers dat in 2022 vloog via Eindhoven Airport nam toe, van 2,7 miljoen naar 6,3 miljoen. Rotterdam The Hague Airport ontving ruim 2,1 miljoen passagiers, 180 procent meer dan een jaar eerder. Dat is bijna 1 procent meer dan in 2019, het laatste jaar voor de coronapandemie. Net als op Schiphol wisten ook deze luchthavens het aantal vliegbewegingen te verhogen, maar ook deze cijfers bleven onder het niveau van 2019.

Maximum

Schiphol bracht het afgelopen jaar nog het aantal reizigers omlaag door een maximum te stellen. Dat was nodig om de druk op onder meer de beveiligers op de luchthaven te verlagen. Als gevolg van die druk ontstonden in de zomermaanden lange rijen voor de beveiliging, waardoor sommige reizigers hun vluchten misten. Om het personeelstekort op te lossen, is Schiphol een wervingscampagne gestart.

De FNV meldde maandagochtend een nieuwe chaos op Schiphol te vrezen, als luchtvaartmaatschappijen niet snel in actie komen om het torenhoge tekort aan bagageafhandelaars aan te pakken. Volgens de vakbond zijn die problemen op de luchthaven nog altijd niet opgelost. Op het gebied van afhandeling van bagage zou het vliegveld totaal niet klaar zijn voor de zomer.