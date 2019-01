Willem Meijer naar Euroclear

Onder voorbehoud van de goedkeuring van de toezichthouders overziet Meijer straks als onafhankelijk bestuurder de Nederlandse, Belgische en Franse bewaarbedrijven van Euroclear. Daar worden voor de Euronext markten onder andere alle aandelen en obligaties afgewikkeld en bewaard.

Meijer begon bij Deutsche Bank, werkte bij JP Morgan en Van der Moolen, voordat hij ceo bij SNS Securities – het huidige NIBC Markets – werd.

Met het alternatieve handelsplatform TOM (The Order Machine), opgericht door zakenbank ABN Amro, BinckBank, Optiver, IMC en Nasdaq ging Meijer de strijd aan met de hoog geachte kosten in de voor Amsterdam belangrijke optiehandel van beursbedrijf Euronext.

Bekijk ook: Derivatenroutinier topman TOM

Daar claimde TOM een marktaandeel van 40%, voordat het bedrijf in de etalage werd gezet en in 2017 stopte.

Mediator in bedrijven

Sindsdien is Meijer onder andere actief als zakelijk ’mediator’ en werkt hij voor de Ondernemingskamer, waar zakelijke bedrijfsgeschillen worden beslecht.

Meijer wordt er ingezet als tijdelijk bestuurder bij meerdere bedrijven waar zo’n zakelijk geschil tot een conflict was opgelopen en de Ondernemingskamer heeft ingegrepen.

Vanuit het Euroclear-kantoor aan de Amsterdamse Herengracht zal Meijer de zwaar gereguleerde effectenafwikkeling als onafhankelijk bestuurder gaan volgen, meldt Euroclear in een persbericht.

’Vernieuwing behouden’

In Euroclear zijn de besturen van de drie landen gebundeld, met daar inbegrepen ook onafhankelijke bestuurders oftewel commissarissen.

,,De trend bestaat al langer om onafhankelijke bestuurders bij onder toezichtstaanden instellingen te hebben”, zegt Meijer, ,,Ik ben zelf geen uitvoerend bestuurder, maar ik zal ervoor zorgen dat de innovatie gaande blijft en op de agenda blijft staan om prioriteit te geven aan vernieuwing binnen Euroclear”, zegt hij.

„Er moet een cultuur van vernieuwing blijven, waar mensen het voortouw willen nemen. Nederland heeft een traditie om zulke vernieuwingen aan te grijpen om er zakelijk iets moois van te maken.”

In december 2017 begon Meijer bij een uitloper van de eerste generatie Binck Bank-bankiers, bij fintech-bedrijf Blanco, waar hij sindsdien in de raad van advies zit. Hij is tevens medeoprichter van de Mediation Kamer Amsterdam.

Meer financieel nieuws via de @-mail? Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief!

Bekijk ook: Directeur optieplatform TOM stapt op

Bekijk ook: TOM stopt met aandelenorders