'Wall Street koerst af op lagere opening'

Morgan Stanley publiceerde als laatste van de grote Amerikaanse banken zijn kwartaalcijfers. De bank deed afgelopen kwartaal tegenvallende zaken met de handel in obligaties. De inkomsten uit obligatiehandel daalden met 30 procent tot 564 miljoen dollar op jaarbasis. Dat was de sterkste daling van de vijf grootste zakenbanken op Wall Street. Het aandeel Morgan Stanley gaat een lagere opening tegemoet.

Woensdag kreeg de beurshandel juist nog steun van meevallende resultaten van Bank of America en Goldman Sachs. Daardoor had de financiële sector op Wall Street de wind in de rug.

PPG

PPG verwacht in de eerste helft van dit jaar last te hebben van de hogere grondstofprijzen, negatieve wisselkoerseffecten en licht lagere verkoopvolumes. Het bedrijf wijst op de toenemende economische onzekerheid in de wereld. PPG heeft voor het eerste kwartaal een verwachting voor een winst per aandeel uitgesproken van 1,18 tot 1,23 dollar. De consensus van analisten ligt op 1,40 dollar per aandeel.

Juweliersketen Signet Jewelers staat een stevige koersval te wachten, na een verlaging van de verwachtingen. Signet heeft een tegenvallend feestdagenseizoen gedraaid. Aluminiumproducent Alcoa opende woensdag nabeurs de boeken. Daaruit bleek dat Alcoa rekent op een afzwakkende vraag naar aluminium in 2019.

Nabeurs komen onlinestreamingsdienst Netflix en creditcardmaatschappij American Express met resultaten.

Uitkeringsaanvragen

Op macro-economisch gebied werd gemeld dat de wekelijkse uitkeringsaanvragen in de Verenigde Staten met 3000 zijn gedaald tot 213.000. Verder bleek dat de industriële bedrijvigheid in de regio rond Philadelphia in januari aanzienlijk sterker is gegroeid dan een maand eerder.

De Dow-Jonesindex eindigde woensdag 0,6 procent hoger op 24.207,16 punten. De brede S&P 500 won 0,2 procent tot 2616,10 punten en technologiegraadmeter Nasdaq dikte 0,2 procent aan tot 7034,70 punten.