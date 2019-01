Rabo zet mes in groeiprognoses EU

De Rabo-economen voorzien over het vierde kwartaal van 2018 een vlakke groei van 0% tegen een eerdere voorspelling van een toename met 0,4%. Over het eerste kwartaal van 2019 wordt nog een plus van 0,4% verwacht.

De risico’s voor de Eurozone blijven nog steeds een wanordelijke terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie en de onzekere afloop van de handelsoorlog tussen China en Amerika, benadrukken de economen.

De aanhoudende zwakte in economische bedrijvigheid bij landen in de eurozone zet volgens de economen vraagtekens of de Europese centrale bank (ECB) dit jaar nog in actie zal komen met een renteverhoging. Volgende week zal de ECB voor de eerste keer dit jaar met een rentebesluit naar buiten komen. Vorig jaar werd daarbij al gemeld dat de rente tot na de zomer van 2019 ongewijzigd zal blijven.