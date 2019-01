Philips wil Engelse fabriek sluiten

Philips is al langer bezig met het verkleinen van het aantal fabrieken. Zo wil het Nederlandse bedrijf schaalvoordelen bereiken en ook de logistieke kosten terugdringen. Volgens Philips wordt in Glemsford het grootste deel van de productie gebruikt voor babyproducten als flesjes, die buiten het Verenigd Koninkrijk wordt verkocht.

Het medisch technologiebedrijf gaat nog met de werknemers van de fabriek in Glemsford en de vakbonden in gesprek. Er werken ongeveer vierhonderd mensen in de fabriek. Philips sluit gedwongen ontslagen niet uit.

Philips laat weten dat de beslissing onder meer is ingegeven door ,,geopolitieke uitdagingen''. De naderende brexit is echter niet de belangrijkste reden volgens een woordvoerder. De sluiting past namelijk binnen een in 2017 ingezette strategie om naar minder, maar grotere fabrieken toe te gaan. Het bedrijf benadrukt verder dat het Verenigd Koninkrijk een belangrijke markt is en dat het bedrijf daar blijft investeren.