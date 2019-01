IMF: Harde Brexit is grootste bedreiging Britse economie

Een woordvoerder bij het IMF benadrukte dat een Britse uittreding zonder deal met de Europese Unie het belangrijkste neerwaartse risico vormt voor de economie in het Verenigd Koninkrijk, zo meldt Reuters.

Eerder deze week werd de Brexit-deal van premier May massaal weggestemd in het Britse parlement. Na het overleven van de vertrouwensstemming de voorgaande avond zal May binnenkort met een plan B op de proppen moeten komen.

Eind maart is de geplande deadline waarbij het Verenigd Koninkrijk definitief de banden wil doorsnijden met de Europese Unie.