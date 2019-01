AF-KLM houdt zich aan garanties over KLM

Topman Ben Smith

DEN HAAG (ANP) - Bestuursvoorzitter Ben Smith van Air France-KLM is niet van plan te tornen aan afspraken die in het verleden gemaakt zijn met de Nederlandse regering over de positie van KLM binnen de luchtvaartgroep. Dat heeft de topman, die afgelopen najaar aantrad, gezegd na afloop van een ontmoeting met een kabinetsdelegatie in Den Haag.