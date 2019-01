FNV loopt weg uit cao-onderhandeling PostNL

Den Haag - Vakbond FNV is niet meer met PostNL in onderhandeling over een nieuwe cao. Volgens de bond heeft de postbezorger een eindbod neergelegd dat ,,een aanfluiting'' is. FNV dreigt dan ook met acties. PostNL zegt nog met drie andere bonden, BVPP, CNV en VHP2, in gesprek te zijn en stelt dat er nog helemaal geen eindbod ligt.