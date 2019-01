Takeaway geeft aandelen uit voor Duitse deal

Het gaat om 6,5 miljoen nieuwe aandelen, gelijk aan 15 procent van het uitstaande aandelenkapitaal. Met de obligaties wil Takeaway daarnaast 250 miljoen euro op te halen. De stukken lopen tot januari 2024.

Takeaway maakte eind december bekend de Duitse activiteiten van zijn branchegenoot en concurrent Delivery Hero te kopen, voor 930 miljoen euro. De overname betreft maaltijdbestelsites Lieferheld en Pizza.de en maaltijdbezorgdienst foodora. Takeaway voldoet de overnamesom deels in contanten en deels in aandelen.

Het in Amsterdam genoteerde Takeaway groeit intussen stevig door. De omzet dikte vorig jaar met 44 procent aan tot 240 miljoen euro, maakte het bedrijf donderdag tevens bekend. Er werden in totaal 93,9 miljoen bestellingen verwerkt. Takeway meldde verder dat het bedrijfsresultaat (ebitda) in de tweede helft van 2018 min of meer in lijn was met de prestaties in het eerste halfjaar.

Het aandeel Takeaway sloot donderdag met een plus van 1,3 procent op 56,40 euro.