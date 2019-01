Franse supermarkt Casino voelt protesten

De kwartaalopbrengsten kwamen uit op ruim 9,9 miljard euro. Daarmee liet Casino op eigen kracht 5,1 procent groei zien ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Analisten waren in doorsnee uitgegaan van iets minder dan 9,9 miljard euro aan omzet.

Casino brengt zijn winstcijfers later pas naar buiten. Financieel directeur David Lubek zei in een toelichting wel dat hij voor heel 2018 nog altijd op een plus van meer dan 10 procent rekent voor het bedrijfsresultaat (ebit).

Al weken gaan er Frankrijk tienduizenden mensen de straat op om te demonstreren. Ze protesteerden aanvankelijk tegen de verhoging van de brandstofprijzen, maar later richtten ze zich tegen het hele beleid van president Emmanuel Macron.