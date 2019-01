Opening Lelystad Airport politieke en logistieke thriller

Ⓒ ANP

De opening van Lelystad Airport volgend jaar april is een politieke en logistieke thriller. Donerdag kwam minister van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) met een nieuwe zogeheten ‘verdeelregel’, dat er voor moet zorgen dat het nieuwe vliegveld ruimte schept op Schiphol. De vraag is of deze op tijd goedgekeurd is.