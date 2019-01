Geldmonopolie dreigt in ons land

Alleen verkoop geldwagens SecurCash resteert nog. Ⓒ Foto ANP

Een doorstart van de failliet verklaarde geldtransporteur SecurCash is onmogelijk gebleken. En eigenlijk was dat op voorhand al zo, zeggen ingewijden. De Britse geldtransporteur G4S dreigt nu een wel erg machtige speler in ons land te worden. Een monopolie wordt zelfs gevreesd.