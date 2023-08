’Woningzoekenden de klos na ’villa-bouwverbod’ van rechter’

Amsterdam - Dure woningen bouwen is nodig om de goedkopere huizen te kunnen financieren, zeggen bouwers en projectontwikkelaars. Ze zijn daarom verontrust over de uitspraak van de rechter in Utrecht, die de bouw van villa’s in Soesterberg niet toestaat omdat er meer behoefte zou zijn aan goedkopere woningen, zo blijkt uit een rondgang.

De rechter oordeelde maandag dat dure koopwoningen niet zouden bijdragen aan het oplossen van het woningtekort. Ⓒ AMAURY MILLER