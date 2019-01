American Express voert omzet flink op

De totale opbrengsten kwamen uit op 40,3 miljard dollar, 9 procent meer dan in 2017. Onder de streep hield het bedrijf 6,9 miljard dollar over, waar een jaar eerder nog een nettowinst van 2,7 miljard dollar in de boeken ging.

Topman Stephen Squeri is erg in zijn nopjes met de hoge omzet. Die was veel hoger dan het bedrijf eerder zelf voor mogelijk had gehouden. Voor 2019 rekent hij wederom op zo'n 8 tot 10 procent meer aan opbrengsten.

American Express moet de laatste tijd overigens wel veel geld steken in het vasthouden van zijn stevige positie op het gebied van premiumkaarten. In het vierde kwartaal werd bijvoorbeeld een record van 2,5 miljard dollar besteed aan allerlei aanbiedingen voor klanten. Zo kregen mensen met een gold card meer voordelen bij reizen en uit eten gaan.