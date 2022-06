Premium Het beste van De Telegraaf

Vrees dat centrale bankiers te hard op rem gaan staan Beleggers slaan op de vlucht om recessieangst: bittere pil groeiaandelen

Amsterdam - De angst voor een recessie door te hard ingrijpen van centrale bankiers heeft maandag een nieuwe verkoopgolf in gang gezet op aandelenmarkten. Beleggers deden ook cryptomunten massaal van de hand. Zelfs goud, de vluchthaven in onzekere tijden, moest terrein prijsgeven. Beursexperts denken dat het even door de zure appel heenbijten is en wachten tot de rust weer terugkeert.