Netflix presteert beneden verwachting

Dat meldde het bedrijf gisteren na sluiting van de Amerikaanse beurzen. De aanwas van kijkers was iets lager dan de ruim 9 miljoen waar analisten in doorsnee op hadden gerekend. De omzet van $4,19 miljard was ruim $100 miljoen lager dan analisten hadden voorspeld. De winst kwamt uit op $134 miljoen tegenover $403 miljoen in het vierde kwartaal van 2017.

Ten opzichte van een jaar eerder groeide het aantal abonnees met 26%. De abonnee-aantallen worden op dit moment gezien als de belangrijkste graadmeter voor het succes van de strategie van Netflix, aangezien het bedrijf zich al een paar jaar flink in de schulden steekt om films en series te brengen, om nieuwe abonnees te lokken. Dat zorgde ook in het afgelopen kwartaal weer voor een negatieve cashflow, die op $1,3 miljard uitkwam. In de Verenigde Staten liet het deze week zien, wat daarna de volgende stap is: het verhogen van de tarieven. Die stijgen daar met 18% zo kondigde het bedrijf aan. Ook in Canada, Japan en Argentinië werd Netlix onlangs duurder.

Online game

In het kwartaalbericht zegt Netflix in de Verenigde Staten inmiddels goed te zijn voor 10% van de tijd die mensen voor een televisiescherm doorbrengen, ten koste van televisiezenders en andere streamingdiensten. „We concurreren (en verliezen) meer ten opzichte van (de online computergame-red.) Fortnite dan met HBO”, schrijft de streamingsdienst in zijn kwartaalbericht.

Voor het huidige jaar mikt Netflix op een marge van 13% in plaats van de 10% van 2018.