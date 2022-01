Funda: minder mensen wagen zich op woningmarkt

Huizenzoekers die zich toch op de overspannen markt waagden, deden dat wel met iets meer vertrouwen. Al bleef dat vertrouwen relatief laag. Daarbij was de gebruikelijke dip in december groter dan in voorgaande jaren. Dat meldt Funda op basis van zijn eigen index.

Volgens Joost Dop, topman van Funda, lijkt er aan de koperskant naar de toekomst toe wel iets meer optimisme te ontstaan. „Maar relatief gezien blijft dat nog extreem laag. 92 procent van de consumenten vindt de huidige markt ongunstig voor het kopen van een woning.”

Volgens Dop is dat ook logisch gelet op de almaar stijgende huizenprijzen en de aanhoudende krapte op de woningmarkt. Dat de koopintentie wegzakt noemt Dop dan ook „niet vreemd.” Hij noemt de stijging van het koopvertrouwen opmerkelijk.

Uit de index komt naar voren dat de markt voor kopers ongunstig blijft. Voor het verkopen van een huis zijn het wel goede tijden. Maar er zijn steeds meer consumenten die denken dat de markt om te verkopen over een halfjaar ongunstiger is. Ook denken consumenten dat de economische situatie over zes maanden minder gunstig zal zijn, aldus de index.