Vaste lasten dit jaar explosief gestegen

Dat blijkt uit nieuwe berekeningen van vergelijkingssite Pricewise, die heeft gekeken naar de kosten voor een huishouden bestaande uit twee volwassenen en een kind. Voor een alleenstaande stijgen de kosten met zo’n 400 euro op jaarbasis.

In de vaste lasten zijn naast kosten voor gas en elektriciteit, ook het abonnement voor internet en televisie meegenomen, net als verzekeringen als de basiszorgverzekering, autoverzekering en woonverzekeringen (opstal, inboedel, aansprakelijkheid).

Deze vaste lasten zijn dus nog exclusief hypotheek of huur, en exclusief eventuele aanvullende zorgverzekeringen. Daarnaast zijn dit jaar ook de dagelijkse boodschappen duurder geworden, omdat het lage btw-tarief is verhoogd van 6 naar 9 procent.

Energie

Dat de vaste lasten zo sterk stijgen, komt vooral doordat gas en stroom zwaarder worden belast. Deze prijzen gingen met maar liefst 17 procent omhoog. Vergelijkingssite gaslicht.com berekende eerder ook al dat een gemiddeld huishouden dit jaar 360 euro meer aan energie uitgeeft.

Ook de autoverzekering is dit jaar maar liefst 10 procent duurder. Dit komt doordat er meer schades worden gemeld, auto-onderdelen duurder worden en de kosten van letselschades sterk zijn gestegen.

Volgens Pricewise zorgt de forse prijsstijging ervoor dat veel meer mensen overstappen van leverancier of verzekeraar. Zij zien ruim een kwart meer overstappers en nieuwe aanvragen ten opzichte van 2017.

Vooral in de laatste drie maanden van het jaar, nadat op Prinsjesdag was aangekondigd dat de energieprijzen en de premies van de zorgverzekering flink zouden stijgen, stapten veel mensen over.