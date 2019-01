Hoge ING-bankiers krijgen lagere bonussen

ING trof vorig jaar een megaschikking van €775 miljoen met het Openbaar Ministerie, vanwege nalatigheid in het controleren van verdachte transacties bij de bank. Om die reden zal de bonuspot over 2018 ’aanzienlijk kleiner’ zijn dan die uit 2017, toen er nog ruim €403 miljoen werd uitgekeerd aan bankiers en bestuurders van ING.

Ongeveer een jaar geleden kwam ING in het nieuws vanwege een voorstel om het jaarsalaris voor de ceo van de bank, Ralph Hamers, via een aandelenconstructie op te krikken naar €3 miljoen. Toenmalig president-commissaris Jeroen van der Veer verdedigde het besluit eerst, om na enkele dagen van grote maatschappelijke en politieke verontwaardiging ‘een inschattingsfout’ in een ‘overduidelijk gevoelige kwestie’ in te zien.

Een woordvoerder van ING benadrukt dat er niet wordt gerommeld met bonussen die in cao’s zijn vastgelegd. In diverse landen waar de bank actief is zijn prestatiebonussen arbeidsafspraken standaard vastgelegd. Bij ING Nederland werden bonussen na de kredietcrisis afgeschaft. Alleen de internationale zakenbank en op het hoofdkantoor in Amsterdam worden die nog gevoerd.