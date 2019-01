'ING kortwiekt bonussen vanwege megaschikking'

Hoe groot de achteruitgang zal zijn wil hij tegen de krant niet zeggen. De bonussen die dit voorjaar worden uitgekeerd, worden berekend aan de hand van de prestaties van de bank in 2018. De grootste bank van Nederland heeft zijn personeel in een webcast op de hoogte gebracht. Of medewerkers nog op een bonus kunnen rekenen en hoe hoog die is, verschilt volgens de zegsman van de bank per persoon, maar bronnen binnen de bank rekenen er op dat ,,er voor de meeste mensen bijna niks overblijft''.

