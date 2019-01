Marktkenners zien Akzo als overnamedoel

Akzo was in 2017 al eens in het vizier van het Amerikaanse PPG Industries, maar de overnamepogingen van de Amerikanen werden met de nodige moeite weerstaan. Wel zette Akzo de speciaalchemietak vervolgens in de verkoop om onder meer activistische investeerder Elliott tevreden te stellen. Die verkoop werd vorig jaar afgerond.

Het Britse ITV werd overigens het vaakst genoemd als potentiële overnameprooi in het Bloomberg-onderzoek. De Duitse aanbieder van verkoopsites Scout24 en lichtmaker Osram stonden tweede en derde. De branchegenoot van Signify is mogelijk minder interessant geworden nu topman Olaf Berlien onlangs in een interview zei dat er ,,donkere wolken aan de hemel'' zijn voor zijn bedrijf.