'Positief begin voor Amsterdamse beurs'

The Wall Street Journal meldde donderdag dat de Amerikaanse overheid overweegt de hoge importtarieven op Chinese producten op te heffen of af te bouwen. Het idee zou zijn geopperd door minister van Financiën Steven Mnuchin. Maar het Amerikaanse ministerie van Financiën sprak het bericht al snel tegen.

Maaltijdbestelbedrijf Takeaway liet weten 680 miljoen euro op te hebben gehaald met een versnelde plaatsing van nieuwe aandelen en converteerbare obligaties. Het geld wordt gebruikt om de grote overnamedeal in Duitsland te financieren. Het bedrijf achter Thuisbezorgd.nl maakte eind december bekend de Duitse activiteiten van branchegenoot Delivery Hero te kopen, voor 930 miljoen euro. Takeaway liet tevens weten dat de omzet vorig jaar met 44 procent is gestegen.

Bier

Ook Beter Bed kwam met een handelsbericht. De beddenverkoper zag de omzet in het vierde kwartaal met 2,2 procent groeien. Het bedrijf wil tevens de Duitse chemiereus BASF voor de rechter slepen om op die manier een schadevergoeding los te krijgen voor het gifschandaal in Duitsland dat ongeveer een jaar geleden speelde.

De aandelen van bierbrouwer Heineken en speciaalchemiebedrijf DSM zullen mogelijk bewegen op advieswijzigingen. Citi verlaagde zijn aanbeveling voor Heineken, terwijl Baader Helvea positiever werd over DSM.

Chips

PostNL heeft met drie vakbonden principeakkoorden gesloten over een nieuwe cao. Alleen vakbond FNV is niet akkoord en dreigt met acties. Medewerkers van chipmachinefabrikant ASML gaan vrijdag een stakingsactie voeren. Met deze werkonderbreking voert personeel ,,een strijd voor een goede cao in de metalektro¨, meldt vakbond FNV.

De euro was 1,1396 dollar waard, tegen 1,1381 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 1,3 procent duurder op 52,72 dollar. Brentolie steeg 1,1 procent in prijs tot 61,85 dollar per vat.