Beurs: AEX gaat juichend richting weekend

Rond kwart voor vier sprong de AEX-index 1,8% vooruit naar 508, punten. Sinds de start van het nieuwe jaar is de belangrijkste graadmeter al bijna 4% gestegen. De Midkap noteerde 1,9% in de plus op 704,14 punten.

Elders in Europa maakten de kopers ook de dienst uit. Frankfurt en Parijs sprintten 1,9% en 1,6% vooruit.

Rein Schutte, beleggingsadviseur bij Boer & Olij, schrijft de vrolijke gang van zaken op het Damrak toe aan de aangewakkerde hoop dat Amerika en China dichter tot elkaar gaan komen in de handelsgesprekken na het nieuws dat de regering in de VS zou overwegen om de importheffingen op Chinese producten in te gaan trekken. „Na eerst de harde lijn te hebben gekozen lijkt Trump onder druk van de economische tegenwind van richting te gaan veranderen. Door de voortslepende shutdown en met het vizier op de verkiezingen van 2020 heeft hij ook wel een succes nodig. We moeten echter eerst bevestiging dat zien dat de handelsvete daadwerkelijk voorbij is.” Wall Street zette vanmiddag bij de start de opmars sinds begin van dit jaar gestaag voort.

Volgens Schutte is het afwachten of de goede start van het jaar een vervolg zal krijgen. „Er is al een veel negativiteit in de koersen ingeprijsd met onder meer een mogelijk veel te donker economisch scenario. Aan de andere kant is het ook van belang dat de geopolitieke spanningen, zoals rond de Brexit gaan stabiliseren. Het cijferseizoen zal waarschijnlijk geen uitslaande brand worden, maar het is vooral per sector bekijken hoe de zaken er voorstaan.”

In de bijna geheel groengekleurde AEX trokken de financiële waarden steeds meer de kar. Met de mooie opleving werd de somberheid van vorig jaar gedeeltelijk afgeschud. ING werd 3% meer waard. De bank zet het mes in de bonussen vanwege de megaschikking van €775 miljoen die de bank vorig jaar trof met het OM. Verzekeraar Aegon mocht 2,9% bijschrijven. ABN Amro koerste 1,7% hoger.

Vastgoedconcern Unibail Rodamco belandde met een koerssprong van 3,5% in de voorhoede. Vooruitgang in het handelsconflict tussen de VS en China zou goed nieuws zijn voor de staalconcern ArcelorMittal die 2,9% pluste.

AkzoNobel en RD Shell zagen de koersen 2,6% respectievelijk 2,4% in waarde aantrekken. Voor Aalberts werd 2,3% meer neergelegd.

Biotechnologieconcern Galapagos deelde als enige AEX-fonds niet mee in de goede sfeer en moest 0,9% afstaan.

In de Midkap dook Takeaway 2,6% omlaag na de bekendmaking van het maaltijdenbestelbedrijf €680 miljoen te hebben opgehaald met een versnelde plaatsing van nieuwe aandelen en converteerbare obligaties. Het geld wordt gebruikt om een grote overname in Duitsland te financieren. Het bedrijf achter Thuisbezorgd.nl maakte eind december bekend de Duitse activiteiten van branchegenoot Delivery Hero te kopen voor €930 miljoen.

AMG hield bij de middelgrote fondsen de koppositie stevig in handen. Het gespecialiseerd staalconcern kreeg er 5,5% bij. Adyen volgde op enige afstand met een vooruitgang van 4,5%. PostNL zat ook stevig in de lift en won 4,5%. Het post- en pakjesbedrijf heeft met drie vakbonden principeakkoorden gesloten over een nieuwe cao. Alleen vakbond FNV is niet akkoord en dreigt met acties bij de post- en pakjesbezorger. Air France KLM vloog 4% omhoog.

Het lokaal genoteerde Beter Bed knalde 9% omhoog na het enthousiast ontvangen handelsbericht. De beddenverkoper zag de omzet in het vierde kwartaal met 2,2% groeien. Het bedrijf wil daarnaast de Duitse chemiereus BASF voor de rechter slepen om op die manier een schadevergoeding los te krijgen voor het gifschandaal in Duitsland dat ongeveer een jaar geleden speelde.

Wil je van experts vernemen hoe zij tegen dit beleggingsjaar aankijken? En waar zij kansen zien? Meld je dan aan voor het online seminar van aanstaande donderdag.