Beurs: AEX scheurt langs grens van 500 punten

Rond kwart voor drie stond de AEX-index 1,5% hoger op 507,44 punten. Sinds de start van het nieuwe jaar is de belangrijkste graadmeter met meer dan 3,5% gestegen. De Midkap noteerde 1,6% in de plus op 702,25 punten.

Elders in Europa maakten de kopers ook de dienst uit. Frankfurt en Parijs sprintten 1,9% en 1,6% vooruit.

Wall Street sloot donderdagavond ruim 0,7% hoger. De Amerikaanse beurzen zaten in de lift dankzij een bericht in de Wall Street Journal dat de Verenigde Staten overwegen de hoge importtarieven op Chinese producten op te heffen of af te bouwen. De beurzen in New York openen vanmiddag naar verwachting met een winst van ruim 0,3%.

Frank Bonsee, handelaar bij ABN Amro, benadrukt dat de opgewekte sfeer kwam overwaaien uit Amerika waar de hoop verder werd aangewakkerd dat de handelsgesprekken tussen Amerika en China een goede afloop zullen krijgen. Ook wijst hij er op dat de breedsamengestelde Amerikaanse graadmeter S&P500 weer boven het 50-daags gemiddelde is gestegen als een teken dat de animo onder beleggers verder aan het toenemen is. De terugval van angstbarometer VIX laat eveneens zien dat na de nervositeit in de voorbije maanden de rust steeds meer terugkeert op de aandelenmarkten, stelt Bonsee.

Verder is het volgens de ABN-handelaar vooral wachten op de start van het Nederlandse cijferseizoen. Komende woensdag zal ASML bij de hoofdfondsen als eerste inzage geven in de boeken over het vierde kwartaal. De lichte teleurstelling over de resultaten van online streamingdienst Netflix gisteravond laat was volgens Bonsee geen verwondering gelet op de krachtige herstelbeweging bij het Amerikaanse bedrijf in de voorbije weken.

Verder maken beleggers zich vooralsnog niet al te druk over de aanhoudende politieke onrust in het Verenigd Koninkrijk. Premier May zal komende maandag met een plan B moeten komen nadat haar Brexit-deal eerder week massaal werd weggestemd in het Britse parlement.

In de bijna geheel groengekleurde AEX zat kabel- en telecomconcern Altice Europe (+2,9%) in de voorhoede. Vooruitgang in het handelsconflict tussen de VS en China zou goed nieuws zijn voor de staalconcern ArcelorMittal die met een plus van 3% nipt aan kop ging.

De financiële waarden konden ook op flinke kopersinteresse rekenen waarmee de somberheid van vorig jaar deels werd afgeschud. ING werd 2,7% meer waard. De bank zet het mes in de bonussen vanwege de megaschikking van €775 miljoen die de bank vorig jaar trof met het OM. Verzekeraar Aegon mocht 2,6% bijschrijven. ABN Amro koerste 1,7% hoger.

Biotechnologieconcern Galapagos deelde als één van de weinige AEX-fondsen niet mee in de goede sfeer en moest 0,9% afstaan.

In de Midkap dook Takeaway 3,9% omlaag na de bekendmaking van het maaltijdenbestelbedrijf €680 miljoen te hebben opgehaald met een versnelde plaatsing van nieuwe aandelen en converteerbare obligaties. Het geld wordt gebruikt om een grote overname in Duitsland te financieren. Het bedrijf achter Thuisbezorgd.nl maakte eind december bekend de Duitse activiteiten van branchegenoot Delivery Hero te kopen voor €930 miljoen.

AMG verstevigde bij de middelgrote fondsen zijn koppositie. Het gespecialiseerd staalconcern kreeg er 5,2% bij. Adyen volgde op afstand met een vooruitgang van 3,4%. PostNL (+3,2%) heeft met drie vakbonden principeakkoorden gesloten over een nieuwe cao. Alleen vakbond FNV is niet akkoord en dreigt met acties bij de post- en pakjesbezorger. Air France KLM vloog 3,4% omhoog.

Het lokaal genoteerde Beter Bed knalde 9,5% omhoog na het enthousiast ontvangen handelsbericht. De beddenverkoper zag de omzet in het vierde kwartaal met 2,2% groeien. Het bedrijf wil daarnaast de Duitse chemiereus BASF voor de rechter slepen om op die manier een schadevergoeding los te krijgen voor het gifschandaal in Duitsland dat ongeveer een jaar geleden speelde.

