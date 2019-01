Koerssprong Beter Bed op hoger Damrak

Rond 9.50 uur stond de AEX-index 0,9% hoger op 504,3 punten. De Midkap noteerde 1% in de plus op 697,8 punten. De koersenborden in Parijs (+1%), Frankfurt (+0,9%) en Londen (+0,8%) kleurden eveneens groen.

Wall Street sloot donderdagavond ruim 0,7% hoger. De Amerikaanse beurzen zaten in de lift dankzij een bericht in de Wall Street Journal dat de Amerikaanse overheid overweegt de hoge importtarieven op Chinese producten op te heffen of af te bouwen. Het idee zou zijn geopperd door minister Steven Mnuchin (Financiën). Maar het Amerikaanse ministerie van Financiën sprak het bericht al snel tegen. Niettemin bezorgde de hoop op een doorbraak in de handelsoorlog vanochtend de Japanse Nikkei-index een 1,3% hoger slot.

In de AEX voerde kabel- en telecomconcern Altice Europe (+3,2%) de winnaars aan. Vooruitgang in het handelsconflict tussen de VS en China zou goed nieuws zijn voor staalfabrikant ArcelorMittal (+2,4%), dat omvangrijke activiteiten in China heeft.

ING werd 2,2% meer waard. De bank zet het mes in de bonussen vanwege de megaschikking van €775 miljoen die de bank vorig jaar trof met het OM. Verzekeraar Aegon mocht eveneens 2,2% bijschrijven.

Biotechnologieconcern Galapagos was de grootste daler onder de hoofdfondsen met een min van 0,7%. Heineken leverde 0,5% in. De bierbrouwer kreeg een adviesverlaging van zakenbank Citi voor de kiezen naar ’neutraal’. Deze maand viel het aandeel Heineken ook al minder in de smaak bij Goldman Sachs en Morgan Stanley.

In de Midkap ging Takeaway 2,1% omlaag na een aanvankelijke koersdreun van 6%. Het maaltijdenbestelbedrijf heeft €680 miljoen opgehaald met een versnelde plaatsing van nieuwe aandelen en converteerbare obligaties. Het geld wordt gebruikt om een grote overname in Duitsland te financieren. Het bedrijf achter Thuisbezorgd.nl maakte eind december bekend de Duitse activiteiten van branchegenoot Delivery Hero te kopen voor €930 miljoen. Takeaway liet tevens weten dat de omzet vorig jaar met 44% is gestegen.

PostNL (+3,1%) was de grootste winnaar onder de Midkappers. De post- en pakjesbezorger heeft met drie vakbonden principeakkoorden gesloten over een nieuwe cao. Alleen vakbond FNV is niet akkoord en dreigt met acties.

Het lokaal genoteerde Beter Bed kwam met een handelsbericht. De beddenverkoper zag de omzet in het vierde kwartaal met 2,2% groeien. Het bedrijf wil tevens de Duitse chemiereus BASF voor de rechter slepen om op die manier een schadevergoeding los te krijgen voor het gifschandaal in Duitsland dat ongeveer een jaar geleden speelde. Dit nieuws viel bij beleggers in goede aarde, want het aandeel Beter Bed veerde 11,9% op.

