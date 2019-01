'Cao-akkoord PostNL goed nieuws'

In het principe-akkoord is volgens de marktvorsers aan de meeste eisen van de vakbonden voldaan. Dat FNV het bod van PostNL afkeurt is volgens KBC onfortuinlijk, maar de analisten wijzen erop dat FNV in 2017 een cao-akkoord ook in eerste instantie afwees om er een paar maanden later toch mee akkoord te gaan.

KBC hanteert een buy-advies voor PostNL met een koersdoel van 4,50 euro. Het aandeel PostNL stond vrijdag rond 09.15 uur 2,3 procent hoger op 2,23 euro.