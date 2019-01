Renault verkoopt meer auto's

In Europa bleven de verkopen van Renault met een plus van 0,5 procent vrijwel gelijk. Op het thuiscontinent is voor het eerst minder dan de helft van de auto's verkocht. 50,6 procent van de voertuigen werd nu buiten Europa verkocht.

De verkoop van elektrische auto's nam toe met 37 procent al maakten de Fransen geen aantallen bekend. Ook in het segment lichte bedrijfswagens stegen de verkopen met ruim een derde.

Voor dit jaar voorziet Renault wereldwijd een lichte verkoopgroei. Die moet vooral in de tweede jaarhelft gestalte krijgen als onder meer de nieuwe Renault Clio op de markt komt.