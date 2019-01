IEA: olievraag stijgt ondanks groeivertraging

De prijs voor één vat Brent, de maatstaf voor olie uit Europa, Afrika en het Midden-Oosten, daalde in de laatste drie maanden van vorig jaar met zo'n 30 procent en staat momenteel rond de 60 dollar. De goedkopere olie zorgt voor een uitbreiding van olieconsumptie in 2019 met 1,4 miljoen vaten per dag, een toename van 1,4 procent ten opzichte van vorig jaar.

Maar de langzamer draaiende molen van de wereldeconomie vormt een belangrijk tegenwicht. De economische vooruitzichten in China, één van de belangrijkste afzetmarkten voor olie, en de handelsvete tussen Peking en Washington zijn twee punten van zorg. Het IEA gaat er vooralsnog vanuit dat de lagere olieprijzen het negatieve effect van de groeivertraging overstijgen. Maar de situatie kan ook verder verslechteren, merkt het agentschap op. ,,De muziektoon van de wereldeconomie is niet heel vrolijk¨.

Aan de aanbodkant zal veel afhangen van de oliekartel OPEC en of de gemaakte afspraken over het dichtdraaien van de oliekraan nageleefd worden. Als alles volgens plan gaat, kan de markt voor het zwarte goud al dit jaar in balans komen, concludeert het agentschap.