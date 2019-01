Dat stelt topman Elon Musk in een intern bericht aan medewerkers van Tesla, meldt persbureau Bloomberg. De ingreep zou erop neerkomen dat circa 3000 werknemers hun baan verliezen. Volgens Musk was 2018 „het meest uitdagende jaar in de geschiedenis” van de onderneming.

Bekijk ook: SpaceX ontslaat 10 procent van werknemers