Column: Gaan obligatiekoersen uit opkomende landen herstellen?

Ten eerste drukken de handelsspanningen tussen de VS en China wereldwijd een behoorlijke stempel op de markten. Maar ondanks het pessimisme hierover moeten beleggers niet vergeten dat het tij weer kan keren. De betrekkingen tussen beide landen kunnen dit jaar zeker stabiliseren, wat een positief effect heeft op de koersen.

De markten waren er heel snel bij om alvast de renteverhogingen die dit jaar worden verwacht in te prijzen. Maar als gevolg van kelderende olieprijzen, de ’dovish’ Fed en lauwe cijfers voorspellen markten nu een eind aan deze stijgingen.

Verkiezingen kunnen onrust veroorzaken

Ten derde is er de dreigende volatiliteit in opkomende landen vanwege het grote aantal verkiezingen die gepland staan dit jaar. Dat brengt risico’s, maar ook kansen. Als het gaat om een mogelijke marktreactie moeten we vooral de Argentijnse verkiezingen in oktober goed in de gaten houden. De beoogde presidentskandidaten zullen de markten ieder voor zich op een andere manier in beweging brengen als ze winnen. Zo zal de huidige president Mauricio Macri een positieve impuls geven als hij zich herkiesbaar stelt en wint. Oud-president Christina Kirchner zal echter het tegenovergestelde teweegbrengen als de kiezers haar weer in het zadel helpen.

Er is een sterk verband tussen olieprijs en de opkomende markten, maar niet alle landen zijn even gevoelig hiervoor. Als de prijzen stijgen, verslechteren de lopende rekeningen van Turkije, India en andere importeurs, terwijl het Midden-Oosten en olie-exporteurs zoals Rusland en Nigeria van prijsstijgingen profiteren. Anderzijds zal een daling in de prijs van metaalgrondstoffen de meeste opkomende markten raken. Niet alleen omdat exporteurs lijden onder de prijsval, maar het houdt meestal ook in dat er minder vraag is van importeurs, zoals grootverbruiker China. Dit kan duiden op een tragere economische groei.

Ook lokale valuta-obligaties zijn interessant

Ten slotte is het risico van wanbetalingen door bedrijven in opkomende markten het afgelopen jaar afgenomen. Bedrijven die obligaties uitgaven hebben beter resultaten geboekt en zijn verstandiger met hun kapitaal omgesprongen wat zorgde voor een aanzienlijke verlaging van de netto-schulden.

De wereldwijde macro-economische risico’s nemen niet af in 2019 en de rente die geboden wordt op schuldpapier uit opkomende landen ligt op het hoogste punt sinds de crisisjaren 2007-2008. Hierdoor liggen betere rendementen dan vorig jaar voor de hand. Obligaties uit opkomende landen uitgegeven in harde valuta hebben sinds 1994 nooit twee jaar achter elkaar een negatief rendement opgeleverd.

Obligaties uitgegeven in lokale valuta, dat is een ander verhaal. Maar we denken dat het merendeel van de lokale valuta-aanpassingen nu achter de rug is. Harde munten zijn ook goedkoper geworden en daarom liggen er in 2019 kansen op het gebied van beide soorten valuta.

Door Claudia Calich, beleggingsexpert opkomende markten bij M&G Investments