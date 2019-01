Vier jaar oude auto is volgens fiscus ’nieuw’

Dat volgt uit een uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam tussen een bedrijf en de Belastingdienst. Het bedrijf had de auto, een Ford, gekocht op een veiling in de Verenigde Staten. De auto was al vier jaar oud en had ook al drie eerdere eigenaren gehad, twee in de VS en één in Duitsland. Dus stelde het bedrijf dat het recht had op een lagere bpm vanwege gebruik.

Bij de aangifte ging de koper uit van een te betalen bpm van ruim €8500, voor de auto die omgerekend voor bijna €43.000 was aangeschaft. Daar ging de Belastingdienst niet in mee. De fiscus kwam tot een bpm-berekening van bijna €46.000. De rechtbank Noord-Holland ging daarin mee, waarna de koper van de auto in beroep ging.

Teller

Maar het beroep was vruchteloos en werd door het hof in Amsterdam afgewezen. Dat de auto al vier jaar oud was en aan zijn vierde eigenaar toe, deed er niet toe. Dat de auto vier jaar oud is, maakt volgens het hof niet uit. Het gaat om het moment van de tenaamstelling en registratie in Nederland, niet het productiejaar.

En dat de auto al vier jaar oud was, doet er ook niet toe. De Ford heeft namelijk nog geen 200 kilometer op de teller staan en dus moet het voertuig als nieuw worden gezien volgens het hof Amsterdam.