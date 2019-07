Bedrijvigheid Duitse industrie verder omlaag

De inkoopmanagersindex voor de Duitse industrie was in juni met een stand van 45,0 wel iets beter dan de 44,3 van een maand eerder. Een niveau van boven de 50 duidt op groei, daaronder op krimp. Kenners hielden rekening met een stand van 45,4.

In Frankrijk was in de industrie sprake van een stijging. De index kwam uit op een stand van 51,9 van 50,6 een maand eerder. Kenners rekenden op een stand van 52,0, gelijk aan een voorlopig cijfer.