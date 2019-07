Bedrijvigheid industrie eurozone omlaag

De inkoopmanagersindex voor de industrie in de eurozone kwam uit op een stand van 47,6 tegenover 47,7 in mei. Een niveau van boven de 50 duidt op groei, daaronder op krimp. De index pakte ook lager uit dan het voorlopige cijfer. Economen gingen gemiddeld uit van een stand van 47,8.

De gegevens tonen aan dat een einde van de afzwakking in de regio nog niet in zicht is. De Europese Centrale Bank (ECB) zinspeelde al op maatregelen om de economie aan te jagen als dat nodig blijkt.

Duitse industrie

De bedrijvigheid in de Duitse industrie daalde in dezelfde periode wederom stevig. De inkoopmanagersindex voor de Duitse industrie was in juni met een stand van 45,0 wel iets beter dan de 44,3 van een maand eerder. Kenners hielden rekening met een stand van 45,4.

De Britse inkoopmanagersindex voor de industrie zakte naar het laagste niveau sinds 2013. Het cijfer ging omlaag naar 48,0, van 49,4 in de voorgaande maand. Er werd gerekend op een stabiel niveau. De productie en nieuwe orders zakten uit vrees voor de gevolgen van de brexit eveneens naar het laagste niveau in jaren.

In Frankrijk was in de industrie sprake van een stijging. De index kwam uit op een stand van 51,9 van 50,6 een maand eerder. Kenners rekenden op een stand van 52,0, gelijk aan een voorlopig cijfer.