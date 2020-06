Woningmarkt nerveus: eerst verkopen, dan pas iets nieuws zoeken

Op Funda stonden in mei 5.000 meer huizen te koop dan in april. Ⓒ ANP

Haarlem - Er werden in mei meer hypotheekaanvragen gedaan, en er is ook een flinke stijging in het aantal huizen dat te koop staat. De woningmarkt is flink in beweging dankzij de effecten van de coronacrisis. Dat blijkt uit data van de Van Bruggen Adviesgroep en het Hypotheken Data Netwerk.